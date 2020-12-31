Посол РФ в Вене рассказал о позиции Австрии по «Северному потоку — 2»

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Вена рассчитывает на успешное завершение проекта «Северный поток — 2», несмотря на санкции США. Об этом в четверг, 31 декабря, сообщил посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

По его словам, власти Австрии придерживаются конструктивной, самостоятельной и последовательной позиции в вопросе реализации «Северного потока — 2». В стране понимают, что этот проект экономически выгоден.

— Мы верим в продолжение полувековой истории успеха в российско-австрийском энергетическом сотрудничестве, — цитирует Любинского РИА Новости.

По действующим контрактам в январе — сентябре в Австрию поставлено 8,8 миллиарда кубометров газа.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих стран считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал это, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет станы, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Известно, что 23 июля сенат США одобрил оборонный бюджет на следующий год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2». Уже действующие рестрикции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.

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