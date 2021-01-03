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Организованных занятий спортом не будет в столичных парках до 15 января
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Организованных занятий спортом не будет в столичных парках до 15 января

Юлия Ямпольская

Город

Жители столицы могут самостоятельно заниматься спортом в парках Москвы, но организованных занятий не будет до 15 января. Об этом в воскресенье, 3 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя директора по связям с общественностью Мосгорпарка Дарью Косинову.

Она отметила, что парки будут открыты для горожан. Там можно покататься на лыжах и коньках.

— Что касается организованных занятий, то они проводиться не будут. Ни кружки, ни секции до 15 января работать не будут. Можно прийти и самостоятельно заняться спортом, — рассказала Косинова.

По ее словам, во всех столичных парках соблюдаются меры безопасности, а зимой они еще больше усилены. Так, для катков рассчитано предельное число посетителей.

— После каждого сеанса во всех помещениях, во всех пунктах проката идет полная обработка всех поверхностей и коньков после каждого человека, — уточнила Косинова.

Когда будут открыты лыжные трассы, начнет работу прокат лыжного инвентаря. Пункты проката будут работать по тому же принципу, что и прокат коньков, заключила она.

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