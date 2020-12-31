Москвичей пригласили в парки на новогоднюю онлайн-программу

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Россия, Москва, парк Сокольники Карта всех событий

Столичные парки подготовили специальную онлайн-программу для горожан. Об этом в четверг, 31 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента культуры Москвы.

По словам заместителя мэра Москвы, руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Натальи Сергуниной, с 1 по 14 января жителей столицы ждут десятки мастер-классов, творческих уроков, тренингов и лекций. Трансляции организуют на страницах парков в социальных сетях.

— Основная часть занятий будет посвящена созданию своими руками новогодних украшений и подарков для друзей и близких, — отметила Наталья Сергунина.

В парке «Северное Тушино» подготовили мастер-класс по витражному искусству. Трансляция запланирована на 12:00 1 января. Парк «Сокольники» пригласил всех желающих провести праздничные дни с пользой для здоровья. Со 2 по 10 января на страницах парка в соцсетях будут публиковать интересные материалы по вопросам здорового питания и ухода за кожей. Также горожанам покажут простые упражнения, которые помогут оставаться в форме.

Познакомиться с полным расписанием мероприятий можно на странице Мосгорпарка в соцсети «ВКонтакте».

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