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Народный календарь. Что запрещено делать 4 января, чтобы избежать проблем со здоровьем
SMOL8105.JPG / Фото: Владимир Смоляков, «Вечерняя Москва»

Народный календарь. Что запрещено делать 4 января, чтобы избежать проблем со здоровьем

Василий Плиткин

Общество

В народном календаре этот день назван в честь Анастасии Узорешительницы. Великомученица помогает беременным преодолеть страх родов, ей молятся накануне судебных процессов, чтобы она помогла добиться справедливости.

Наши предки верили, что 4 января нельзя бить животных, иначе будут проблемы со здоровьем. В этот день не стоит прокалывать уши, считается, что они будут долго заживать. В этот день запрещалось вязать и ходить босиком. Родственника того, что нарушит запрет, могла ждать тюрьма. Беременным нельзя шить в этот день, а роды 4 января, по поверьям, проходят легко.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Что запрещено делать 4 января, чтобы избежать проблем со здоровьем

Приметы гласили, что какая погода в этот день стоит, таким и октябрь будет. Если на крыше много сосулек, то в осенью будет хороший урожай. Если водоемы обмелели, то рыбы в этом году будет мало, а лето – засушливым.

4 января отмечается день Ньютона.

113 лет назад балерина Анна Павлова впервые исполнила хореографическую миниатюру «Умирающий лебедь». 36 лет назад в Лондоне родилась девочка у первой в мире суррогатной матери.

В этот день родились грузинский и российский скульптор Зураб Церетели, певец Тилль Линдеманн, актеры Джулия Ормонд и Тигран Кеосаян.

Именины отмечают Федор, Дмитрий, Анастасия.

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