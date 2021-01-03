Российские внедорожники начнут продавать в США с 2021 года

Фото: YouTube.com / УАЗ 53 RUS. Жизнь вне города

Российские внедорожники УАЗ «Патриот» начнут продавать в США с 2021 года. Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что продажами автомобиля в США займется филиал итальянской компании Bremach. Машина будет выпущена под брендом Bremach Taos. Российский УАЗ усовершенствовали под американские стандарты.

Машина получит 150-сильный четырехцилиндровый двигатель объемом 2,7 литра. Кроме того, автомобиль оснастят шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Внедорожник получит гарантию на пять лет и 96,5 тысячи километров пробега.

Ранее стало известно, что в 2022 году на российский рынок перестанут поступать новые машины марки Honda. При этом организация не планирует совсем оставлять российский авторынок. Honda по-прежнему хочет поставлять мотоциклетную и силовую технику, а также оказывать услуги по послепродажному обслуживанию транспорта.

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