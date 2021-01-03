Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Российские внедорожники начнут продавать в США с 2021 года
Фото: YouTube.com / УАЗ 53 RUS. Жизнь вне города

Российские внедорожники начнут продавать в США с 2021 года

Кирилл Николаев

Общество

Российские внедорожники УАЗ «Патриот» начнут продавать в США с 2021 года. Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что продажами автомобиля в США займется филиал итальянской компании Bremach. Машина будет выпущена под брендом Bremach Taos. Российский УАЗ усовершенствовали под американские стандарты.

Машина получит 150-сильный четырехцилиндровый двигатель объемом 2,7 литра. Кроме того, автомобиль оснастят шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Внедорожник получит гарантию на пять лет и 96,5 тысячи километров пробега.

Ранее стало известно, что в 2022 году на российский рынок перестанут поступать новые машины марки Honda. При этом организация не планирует совсем оставлять российский авторынок. Honda по-прежнему хочет поставлять мотоциклетную и силовую технику, а также оказывать услуги по послепродажному обслуживанию транспорта.

Читайте также: Названы пять идеально подходящих для русской зимы автомобилей

кроссоверы и внедорожникиСШАавтомобиль
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Олег Сыров
Олег Сыров

Бес Мороз: странный дед из царства мертвых

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Наука-2021: от беспилотников до суперменов

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Экономика-2021: рост или падение

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жаль, что забыть тебя не получится

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Обмани меня, если сможешь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ипполит или Женя — не знаешь, кто хуже

Артем Чубар
Артем Чубар

Мат, мать его, неистребим

Все мнения
О проекте