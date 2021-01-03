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Губернатор Псковской области доложил Путину о ликвидации последствий ледяного дождя
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Губернатор Псковской области доложил Путину о ликвидации последствий ледяного дождя

Кирилл Николаев

Общество

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников доложил президенту Российской Федерации Владимиру Путину о ходе ликвидации последствий ледяного дождя в регионе. Об этом в воскресенье, 3 января, сообщили на сайте Кремля.

Ведерников отметил слаженную работу всех служб региона. По его словам, на данный момент без электроэнергии остаются около шести тысяч человек. Последствия непогоды будут окончательно устранены к вечеру 4 января.

Сильный снегопад обрушился на Псковскую область в ночь с 1 на 2 января. Из-за налипания мокрого снега на проводах без электроэнергии осталось более 20 тысяч человек.

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