Жителей Подмосковья предупредили о мокром снеге и гололеде 4 января
Мокрый снег и гололед ожидаются в Подмосковье в понедельник, 4 января. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Московской области.
Водителям посоветовали воздержаться от поездок на автомобиле. Пешеходам рекомендовали обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
Кроме того, необходимо остерегаться предметов, нависших на строениях, оборванных проводов линий электропередачи, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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