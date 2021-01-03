Жителей Подмосковья предупредили о мокром снеге и гололеде 4 января

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Мокрый снег и гололед ожидаются в Подмосковье в понедельник, 4 января. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Московской области.

Водителям посоветовали воздержаться от поездок на автомобиле. Пешеходам рекомендовали обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Кроме того, необходимо остерегаться предметов, нависших на строениях, оборванных проводов линий электропередачи, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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