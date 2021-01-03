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Оверчук обсудил с Алиевым сотрудничество России и Азербайджана в 2021 году
Фото: president.az /Официальный сайт Президента Азербайджанской Республики

Оверчук обсудил с Алиевым сотрудничество России и Азербайджана в 2021 году

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассмотрел с вице-премьером Российской Федерации, сопредседателем межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Алексеем Оверчуком вопросы взаимодействия двух стран в 2021 году. Об этом в воскресенье, 3 января, сообщает агентство Azertag.

Алиев и Оверчук затронули вопросы сотрудничества в экономической, энергетической, транспортной и сельскохозяйственной сферах в 2021 году. Обе стороны выразили уверенность в дальнейшем расширении связей.

Кроме того, Алиев и Оверчук отметили успешное развитие дружественных отношений между двумя странами.

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