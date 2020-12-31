Азербайджан проложит через Армению транспортный коридор до Турции

Фото: kremlin.ru / Официальный сайт Президента России

Между Азербайджаном и Турцией построят транспортный коридор, он будет пролегать через Армению. Об этом в четверг, 31 декабря, заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев.

По его словам, в ближайшие дни начнется возведение железной дороги из Горадиза до Зангилана, до армянской границы. Первичные указания по выполнению работ уже даны.

— Уже готовится технично-экономическая основа, за короткое время была проложена дорога из Горадиза до Зангилана, я сам ехал по этой дороге, очень удобно, можно проехать с высокой скоростью, — отметил президент на встрече с турецкой делегацией, возглавляемой министром обороны Хулуси Акаром.

Алиев считает, что ж/д дорогу построят максимум за два года.

Вместе с тем политик отметил, что ждать выполнения проекта не нужно, когда можно осуществлять перевозки до Горадиза (до железной дороги) и потом продолжать их с помощью крупнотоннажных машин. По мнению Алиева, этот вопрос очень важен и актуален.

— Считаю и уверен, что мы можем послать первичные грузы через территорию Азербайджана, Армении и Нахичевани в Турцию и принять их в обратном направлении, — приводит РИА Новости его слова.

Он добавил, что таким образом фактически удастся открыть Нахичеванский коридор, который является «важной частью» трехстороннего заявления по прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе.

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