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Юлия Барановская посетила экстрим-парк в объемной шубе
Фото: instagram.com/baranovskaya_tv

Юлия Барановская посетила экстрим-парк в объемной шубе

Кирилл Николаев

Звезды

Телеведущая Юлия Барановская проводит новогодние каникулы в Сочи со своими детьми. Вместе они посетили расположенный в горах экстрим-парк.

Барановская опубликовала несколько видео в Instagram-stories. Она прошлась по подвесному мосту в объемной молочной шубе, джинсах и ботинках в тон. Затем Барановская вместе с дочкой Яной решила опробовать один из видов развлечений. Они спрыгнули с большой высоты с тарзанкой.

Телеведущая не скрывала, что ей было страшно. Однако Барановская смогла решиться на прыжок и не пожалела. Сыновья по-настоящему гордятся своей мамой.

Напомним, Барановская и бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин расстались в 2013 году. У них есть трое общих детей: двое сыновей — Артем и Арсений, а также дочь Яна.

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