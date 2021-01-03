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Более 65 тысяч человек умерли от коронавируса во Франции
Фото: pixabay.com/ru

Более 65 тысяч человек умерли от коронавируса во Франции

Кирилл Николаев

В мире

Во Франции от коронавирусной инфекции умерли 65 037 человек. Об этом в воскресенье, 3 января, сообщает санитарное агентство страны Sante Publique.

По последним данным, за сутки во Франции от коронавируса скончались 116 пациентов. С начала пандемии в стране выявлено 2 655 728 случаев заболевания. В больницах за последнюю неделю оказались около 7,5 тысячи человек. В реанимации находятся 1135 пациентов.

Вакцинация от коронавируса началась во Франции в конце декабря 2020 года. Первую прививку сделали 78-летней женщине.

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