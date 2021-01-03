Британский штамм коронавируса обнаружили в Греции

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Британский штамм коронавирусной инфекции выявили в Греции. Об этом в воскресенье, 3 января, сообщает телеканал Skai.

Отмечается, что положительный тест на коронавирус сдали шесть туристов из Великобритании, которые прибыли в Грецию на прошлой неделе. Согласно результатам анализов, четверо из них являются носителями нового штамма коронавируса. Все они остаются под охраной в карантинной гостинице.

Повторное тестирование заболевших состоится через десять дней. Все пассажиры этого рейса также находятся под наблюдением врачей.

Ранее Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском ведомстве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне.

Этот штамм также обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта коронавируса. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России отслеживает ситуацию с COVID-19 в Великобритании.

Власти Великобритании 31 декабря ужесточили ограничения из-за коронавирусной инфекции на большей части территории Англии. Новые меры распространились на города Лестер, Ноттингем, Дерби, Сток-он-Трент и Манчестер

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