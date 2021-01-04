Приставы подсчитали, сколько машин арестовали в счет погашения долгов

Фото: Гавриил Григоров, «Вечерняя Москва»

В период с января по ноябрь 2020 года в России были найдены и арестованы в счет погашения долгов свыше 4,6 тысячи автомобилей. Об этом рассказали в Федеральной службе судебных приставов.

Как уточняет ведомство, в розыске числилось 43,1 тысячи машин в рамках различных исполнительных производств о взыскании денежных средств. При этом более 2,1 тысячи автомобилей принадлежат должникам по алиментам.

Приставы разыскали 7,6 тысячи автомобилей, на 4,6 тысячи из них наложен арест. У должников по алиментам было найдено 366 машин, 184 из них арестованы, сообщает ТАСС.

Ранее россиянам рассказали об основных причинах попадания в список невыездных.

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