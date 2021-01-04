Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Почти тысячу объектов самостроя нашли в Москве с помощью дронов
Фото: «Вечерняя Москва»

Почти тысячу объектов самостроя нашли в Москве с помощью дронов

Татьяна Плотникова

Город

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы обнаружила с помощью квадрокоптеров 900 нелегально возведенных объектов в 2020 году.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, с помощью дронов Госинспекцией по недвижимости было проведено свыше тысячи обследований труднодоступных участков Москвы площадью более 1,7 тысячи квадратных километров. В результате с помощью квадрокоптеров в Москве выявлено 900 объектов самовольного строительства.

В частности, за день беспилотник способен исследовать до 300 тысяч квадратных метров при построении трехмерной модели исследуемого участка и до двух квадратных километров при фотосъемке района столицы, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что самострой снесли в Битцевском лесу на юге Москвы.

Читайте также: Госинспекция расширит проект передвижения сотрудников на электросамокатах по Москве

самостройгосинспекция по недвижимостиМосква
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Олег Сыров
Олег Сыров

Бес Мороз: странный дед из царства мертвых

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Наука-2021: от беспилотников до суперменов

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Экономика-2021: рост или падение

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жаль, что забыть тебя не получится

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Обмани меня, если сможешь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ипполит или Женя — не знаешь, кто хуже

Артем Чубар
Артем Чубар

Мат, мать его, неистребим

Все мнения
О проекте