Почти тысячу объектов самостроя нашли в Москве с помощью дронов

Фото: «Вечерняя Москва»

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы обнаружила с помощью квадрокоптеров 900 нелегально возведенных объектов в 2020 году.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, с помощью дронов Госинспекцией по недвижимости было проведено свыше тысячи обследований труднодоступных участков Москвы площадью более 1,7 тысячи квадратных километров. В результате с помощью квадрокоптеров в Москве выявлено 900 объектов самовольного строительства.

В частности, за день беспилотник способен исследовать до 300 тысяч квадратных метров при построении трехмерной модели исследуемого участка и до двух квадратных километров при фотосъемке района столицы, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что самострой снесли в Битцевском лесу на юге Москвы.

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