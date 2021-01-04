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Минпросвещения отказалось от обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Минпросвещения отказалось от обязательного ЕГЭ по иностранному языку

Татьяна Плотникова

Образование

В России не будет введен обязательный единый государственный экзамен по иностранному языку для выпускников одиннадцатых классов. Об этом свидетельствует соответствующий приказ Министерства просвещения РФ.

Согласно документу, вступающему в силу 4 января 2021 года, государственная итоговая аттестация обучающихся проводится по обязательным учебным предметам «Русский язык» и «Математика».

Помимо этого ученики одиннадцатых классов могут сдать ЕГЭ по выбору по следующим предметам: литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, английский, немецкий, французский, испанский или китайский языки, информатика, родной язык, родная литература.

Соответствующий приказ Минпросвещения опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее стало известно, что школьники получат аттестаты об основном общем образовании за девятый класс по итогам экзаменов по русскому языку и математике. Кроме того, в 2021 году не будут проводиться досрочные ЕГЭ и ОГЭ из-за пандемии коронавируса. Выпускникам, которые не будут поступать в вузы, вместо Единого госэкзамена нужно будет сдать только русский язык и математику.

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