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Свыше четырех миллионов россиян оказались невыездными из-за долгов
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Свыше четырех миллионов россиян оказались невыездными из-за долгов

Татьяна Плотникова

Общество

Федеральная служба судебных приставов ограничила выезд за рубеж более чем 4,1 миллиона граждан России из-за невыплаченных долгов.

Как следует из материалов Федеральной службы судебных приставов (ФССП), совокупная сумма долгов по 4,1 миллиона постановлений о временном ограничении на выезд должников из России превышает 1,6 триллиона рублей.

При этом свыше 532 тысяч постановлений об ограничении выезда за рубеж касаются должников по алиментам. Общий долг невыездных алиментщиков превышает 115 миллиардов рублей.

Ранее в ФССП подсчитали, сколько машин арестовали в счет погашения долгов.

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