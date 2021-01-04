Почти 800 объектов нежилой недвижимости продали в Москве с торгов в 2020 году

Фото: Максим Аносов, «Вечерняя Москва»

Департамент городского имущества Москвы реализовал с торгов в 2020 году 785 объектов нежилой недвижимости.

Как рассказал глава ведомства Максим Гаман, суммарно это принесло столичному бюджету около 4,5 миллиарда рублей, что на 44 процента превышает показатель 2019 года.

Кроме того, на торгах инвесторы смогли арендовать у города 683 нежилых помещения почти на миллиард годовых арендных платежей и 118 земельных участков на 1,7 миллиарда рублей будущих годовых арендных платежей, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что аукцион по продаже старых указателей метро Москвы принес 250 тысяч рублей.

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