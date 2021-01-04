Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Почти 800 объектов нежилой недвижимости продали в Москве с торгов в 2020 году
Фото: Максим Аносов, «Вечерняя Москва»

Почти 800 объектов нежилой недвижимости продали в Москве с торгов в 2020 году

Татьяна Плотникова

Город

Департамент городского имущества Москвы реализовал с торгов в 2020 году 785 объектов нежилой недвижимости.

Как рассказал глава ведомства Максим Гаман, суммарно это принесло столичному бюджету около 4,5 миллиарда рублей, что на 44 процента превышает показатель 2019 года.

Кроме того, на торгах инвесторы смогли арендовать у города 683 нежилых помещения почти на миллиард годовых арендных платежей и 118 земельных участков на 1,7 миллиарда рублей будущих годовых арендных платежей, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что аукцион по продаже старых указателей метро Москвы принес 250 тысяч рублей.

Читайте также: Предприниматели смогут арендовать у Москвы 12 нежилых помещений

торгипродажа с аукционагородской аукцион
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Олег Сыров
Олег Сыров

Бес Мороз: странный дед из царства мертвых

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Наука-2021: от беспилотников до суперменов

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Экономика-2021: рост или падение

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жаль, что забыть тебя не получится

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Обмани меня, если сможешь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ипполит или Женя — не знаешь, кто хуже

Артем Чубар
Артем Чубар

Мат, мать его, неистребим

Все мнения
О проекте