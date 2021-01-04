Синоптики рассказали о погоде в Москве 4 января

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В понедельник, 4 января, погоду в столичном регионе будет определять западный циклон и его активные атмосферные фронты. Они принесли облачную погоду с осадками в виде снега.

Температура воздуха в Москве составит от минус двух до нуля градусов. В Подмосковье возможно до пяти градусов ниже нуля. Ветер прогнозируется южный, со скоростью от двух до семи метров в секунду.

Влажность воздуха останется повышенной, атмосферное давление подрастет, содержание кислорода в приземном слое воздуха ниже климатической нормы, сообщает портал «Метеоновости»

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве в последние праздничные дни.

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