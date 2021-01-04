Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Украинские врачи назвали заявление властей о вакцине «Спутник V» ложью
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Украинские врачи назвали заявление властей о вакцине «Спутник V» ложью

Юлия Ямпольская

Здоровье

Слова главного санитарного врача Украны Олега Ляшко о невозможности зарегистрировать в стране российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» назвали враньем. Такое мнение выразил председатель Национальной медицинской палаты государства Сергей Кравченко в понедельник, 4 января.

По его словам, на данный момент в мире зарегистрированы восемь вакцин.

— При этом ни одна из них не завершила третью фазу клинических испытаний в полном объеме, — написал он в социальной сети Facebook.

Вранье Степанова, Радуцкого, Ляшка и Украинской “Правды” по поводу невозможности регистрации вакцины Спутник V в...

Опубликовано Сергій Кравченко Воскресенье, 3 января 2021 г.

Кравченко напомнил, что в феврале 2019 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала всем странам перейти на процедуру экстренной регистрации вакцин из-за пандемии коронавируса.

Ранее Олег Ляшко заявил, что вакцину от COVID-19 якобы невозможно зарегистрировать по причине незавершенности третьей фазы клинических испытаний.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: В Раде назвали причину отказа Украины от российской вакцины

вакцинаУкраинакоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Олег Сыров
Олег Сыров

Бес Мороз: странный дед из царства мертвых

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Наука-2021: от беспилотников до суперменов

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Экономика-2021: рост или падение

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жаль, что забыть тебя не получится

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Обмани меня, если сможешь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ипполит или Женя — не знаешь, кто хуже

Артем Чубар
Артем Чубар

Мат, мать его, неистребим

Все мнения
О проекте