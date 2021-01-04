Украинские врачи назвали заявление властей о вакцине «Спутник V» ложью
Слова главного санитарного врача Украны Олега Ляшко о невозможности зарегистрировать в стране российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» назвали враньем. Такое мнение выразил председатель Национальной медицинской палаты государства Сергей Кравченко в понедельник, 4 января.
По его словам, на данный момент в мире зарегистрированы восемь вакцин.
— При этом ни одна из них не завершила третью фазу клинических испытаний в полном объеме, — написал он в социальной сети Facebook.
Вранье Степанова, Радуцкого, Ляшка и Украинской “Правды” по поводу невозможности регистрации вакцины Спутник V в...Опубликовано Сергій Кравченко Воскресенье, 3 января 2021 г.
Кравченко напомнил, что в феврале 2019 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала всем странам перейти на процедуру экстренной регистрации вакцин из-за пандемии коронавируса.
Ранее Олег Ляшко заявил, что вакцину от COVID-19 якобы невозможно зарегистрировать по причине незавершенности третьей фазы клинических испытаний.
Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
Читайте также: В Раде назвали причину отказа Украины от российской вакцины