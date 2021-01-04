Украинские врачи назвали заявление властей о вакцине «Спутник V» ложью

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Слова главного санитарного врача Украны Олега Ляшко о невозможности зарегистрировать в стране российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» назвали враньем. Такое мнение выразил председатель Национальной медицинской палаты государства Сергей Кравченко в понедельник, 4 января.

По его словам, на данный момент в мире зарегистрированы восемь вакцин.

— При этом ни одна из них не завершила третью фазу клинических испытаний в полном объеме, — написал он в социальной сети Facebook.

Вранье Степанова, Радуцкого, Ляшка и Украинской “Правды” по поводу невозможности регистрации вакцины Спутник V в... Опубликовано Сергій Кравченко Воскресенье, 3 января 2021 г.

Кравченко напомнил, что в феврале 2019 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала всем странам перейти на процедуру экстренной регистрации вакцин из-за пандемии коронавируса.

Ранее Олег Ляшко заявил, что вакцину от COVID-19 якобы невозможно зарегистрировать по причине незавершенности третьей фазы клинических испытаний.

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