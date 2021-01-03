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В Раде назвали причину отказа Украины от российской вакцины
Фото: Официальный сайт Верховной рады Украины

В Раде назвали причину отказа Украины от российской вакцины

Юлия Ямпольская

Здоровье

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива раскритиковал слова главного санитарного врача Украины и заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко об отказе от регистрации российской вакцины «Спутник V». Такое мнение он выразил на своей странице в социальной сети Facebook.

Так, по словам Кивы, отказавшись от российской вакцины, Ляшко и Радуцкий смогут «выслужиться» перед Вашингтоном.

— Мы хорошо помним, как эти два афериста (Ляшко и Радуцкий — прим. «ВМ») в начале 2020 года заработали на продаже масок из госрезерва за границу, оголив страну перед болезнью. Так и сегодня эти проходимцы ищут возможность — как нажиться на закупке вакцины и выслужиться перед американским посольством, — написал депутат.

Сан.врач Ляшко и глава комитета ВР Радуцкий опровергли возможную регистрацию и производство в Украинероссийской...

Опубликовано Ильей Кивой Суббота, 2 января 2021 г.

Парламентарий отметил, что действия украинских чиновников приведут к тяжелым последствиям для здравоохранения государства.

— Поэтому задыхайтесь и сдыхайте, пока они не получат нужный контракт с хорошим откатом и премиальными за саботаж, лоббизм и предательство! — заявил Кива.

Ранее сообщалось, что российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) готов начать на Украине испытания совместной вакцины «Спутник V» и AstraZeneca.

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Читайте также: Заявку на регистрацию российской вакцины «Спутник V» подали на Украине

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