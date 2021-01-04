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Синоптики предупредили о похолодании в Москве к концу недели
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Синоптики предупредили о похолодании в Москве к концу недели

Анастасия Волоснова

Город

К концу недели в Москве ожидается похолодание. Температура воздуха может понизиться до минус 11 градусов, предупредили синоптики.

В ночь с 4 на 5 января в столице ожидается минус 1–3 градуса, днем температура будет в пределах от нуля до минус двух градусов. Синоптики обещают юго-восточный ветер скоростью 2–7 метров в секунду, существенных осадков не ожидается.

Ночная и дневная температура 6 января будет держаться в пределах минус 3–5 градусов, ветер восточный 5–10 метров в секунду.

Небольшой снег пойдет 7 января. Температура понизится до минус 6–8 градусов ночью и минус 4–6 градусов днем.

В ночь на 8 января температура воздуха может достигать от минус 6 до минус 11 градусов. Дневная температура составит минус 3–8 градусов. Скорость восточного ветра не изменится, местами возможен снег.

Подобная погода сохранится 9 января, но скорость ветра понизится, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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