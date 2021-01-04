Врачи назвали оптимальную частоту замены масок на морозе

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Медики рассказали, с какой периодичностью следует заменять медицинские маски в зимних условиях, а также объяснили, как ухаживать за кожей в холодное время года с учетом ношения средств индивидуальной защиты.

Как указал заведующий лечебно-диагностическим отделением клиники кожных и венерических болезней Сеченовского университета, врач-дерматолог, кандидат медицинских наук Николай Арсентьев, при морозной погоде необходимо заменять маски чаще обычного, причем рекомендуется «хотя бы раз в полчаса давать лицу дышать».

Эксперт объяснил, что ношение маски в мороз пагубно сказывается на состоянии кожи из-за «парникового эффекта»: образуется конденсат из-за разницы температур выдыхаемого и наружного воздуха. Однако отказаться от ношения маски в условиях пандемии коронавируса нельзя, поэтому следует больше внимания уделить уходу за кожей.

Оптимальные уходовые средства порекомендует врач-дерматолог, приобретать их на свое усмотрение специалист не советует. Арсентьев рекомендует использовать легкие кремы перед ношением маски, однако необходимо применять эффективные и безопасные средства.

В свою очередь доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова выразила мнение, что на улице, если человек не находится в толпе, можно обойтись без маски.

— Дышать воздухом без маски на улице можно и нужно. Но там, где есть скопление людей, маска необходима. Она действительно защищает, — цитирует эксперта РИА Новости.

Ранее специалисты Всемирной организации здравоохранения подсчитали, что с начала пандемии коронавирусной инфекции в мире было выявлено 83 322 449 инфицированных. По данным ВОЗ, количество летальных исходов за сутки увеличилось на 12 502 — до 1 831 412 человек.

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