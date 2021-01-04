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Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 83 миллиона
Фото: twitter.com/XHNews

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 83 миллиона

Татьяна Плотникова

Общество

Специалисты Всемирной организации здравоохранения подсчитали, что с начала пандемии коронавирусной инфекции в мире было выявлено 83 322 449 инфицированных.

За минувшие сутки показатель возрос на 740 221 человека. Количество летальных исходов увеличилось на 12 502 — до 1 831 412 человек.

При этом свыше 64 процентов случаев инфицирования приходятся на Северную и Южную Америку (477 794), на втором месте — регион Европы (165 584), далее следует Юго-Восточная Азия (27 828).

Среди отдельных государств по числу зараженных по-прежнему лидируют США (19 974 413). Далее следуют Индия (10 323 965), Бразилия (7 700 578), Россия (3 236 787), Великобритания (2 599 793), Франция (2 599 127), Италия (2 141 201), Испания (1 893 502), Германия (1 765 666), Колумбия (1 654 880), Аргентина (1 629 594) и Мексика (1 437 185), сообщается на официальном сайте ВОЗ.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков объяснил, с чем связано снижение заболеваемости коронавирусом в России.

Между тем за последние 24 часа в Москве от коронавируса вылечились 6114 человек. Число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 645 923.

В России за последние 24 часа выявили 24 150 новых случаев инфекции. При этом 10,8 процента пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 504 летальных исхода. За сутки в стране полностью вылечились 19 847 человек.

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