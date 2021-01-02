Мурашко назвал число россиян, вакцинированных от коронавируса

Фото: Пресс-служба Госдумы

Более 800 тысяч жителей РФ получили вакцину от COVID-19 в рамках масштабной кампании. Об этом в субботу, 2 января, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

— С учетом всех данных провакцинированы более 800 тысяч человек, — рассказал Мурашко журналистам во время рабочей поездки в Тверскую область.

По данным министра, регионы России приняли более 1,5 миллиона доз вакцины против коронавируса в рамках масштабной вакцинации населения, сообщило ТАСС.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что вакцинация россиян от коронавируса может обойтись в 75–100 миллиардов рублей.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил организовать вакцинацию от COVID-19 по всей стране. По его словам, она должна быть бесплатной и добровольной.

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