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Врач заявил, что после вакцинации от COVID-19 все еще необходимо носить маску
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Врач заявил, что после вакцинации от COVID-19 все еще необходимо носить маску

Кирилл Николаев

Здоровье

Вакцинация от коронавирусной инфекции не освобождает от необходимости носить медицинскую маску. Об этом в четверг, 31 декабря, заявил проректор по клинической работе и дополнительному профессиональному образованию, завкафедрой факультетской терапии №1 Сеченовского университета, член-корреспондент РАН, профессор Виктор Фомин в эфире «Вести ФМ».

По его словам, ни одна вакцина ни от одного вируса не дает 100-процентной гарантии.

— Даже если прошел второй этап и даже если есть антитела, — отметил Фомин.

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