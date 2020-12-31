Врач заявил, что после вакцинации от COVID-19 все еще необходимо носить маску

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Вакцинация от коронавирусной инфекции не освобождает от необходимости носить медицинскую маску. Об этом в четверг, 31 декабря, заявил проректор по клинической работе и дополнительному профессиональному образованию, завкафедрой факультетской терапии №1 Сеченовского университета, член-корреспондент РАН, профессор Виктор Фомин в эфире «Вести ФМ».

По его словам, ни одна вакцина ни от одного вируса не дает 100-процентной гарантии.

— Даже если прошел второй этап и даже если есть антитела, — отметил Фомин.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Стало известно, является ли насморк признаком коронавируса