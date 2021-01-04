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Советник Байдена заявил о планах новой администрации США договариваться с Россией
Фото: flickr.com / Marc Nozell

Советник Байдена заявил о планах новой администрации США договариваться с Россией

Юлия Ямпольская

Внешняя политика

Новая администрация Соединенных Штатов Америки планирует договариваться с РФ по поводу продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом в понедельник, 4 января, сообщил советник избранного президента США Джо Байдена Джейк Салливан.

Он выразил уверенность в том, что на данный момент США и Россия могут действовать согласно своим национальным интересам, передает телеканал CNN.

По словам Салливана, новая администрация в ближайшее время займется вопросом продления СНВ-3. Также он рассказал о планах наказать виновных в крупнейшей кибератаке на американские правительственные учреждения. Власти оценят нанесенный ущерб и накажут виновных, добавил Салливан.

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