Инаугурация Байдена пройдет в усеченном формате из-за пандемии

Фото: flickr.com / U.S. Embassy Jerusalem

Церемония вступления в должность президента США Джо Байдена пройдет в усеченном формате в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 4 января, сообщили в совместном комитете Конгресса по инаугурационным церемониям.

Стало известно, что инаугурация пройдет 20 января. В 2021 году она будет виртуальной — граждане увидят танцоров и музыкантов по видеосвязи.

Кроме того, Байден примет участие в традиционном смотре войск на Капитолийском холме, около здания американского парламента. Военные пройдут перед ним, соблюдая социальную дистанцию. Далее избранный президент направится к Белому дому.

Присутствовать на церемонии у Капитолия смогут только члены Конгресса и их гости, а также аккредитованные журналисты.

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