Инаугурация Байдена пройдет в усеченном формате из-за пандемии
Церемония вступления в должность президента США Джо Байдена пройдет в усеченном формате в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 4 января, сообщили в совместном комитете Конгресса по инаугурационным церемониям.
Стало известно, что инаугурация пройдет 20 января. В 2021 году она будет виртуальной — граждане увидят танцоров и музыкантов по видеосвязи.
Кроме того, Байден примет участие в традиционном смотре войск на Капитолийском холме, около здания американского парламента. Военные пройдут перед ним, соблюдая социальную дистанцию. Далее избранный президент направится к Белому дому.
Присутствовать на церемонии у Капитолия смогут только члены Конгресса и их гости, а также аккредитованные журналисты.
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