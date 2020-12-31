Киев заявил, что ждет «рок-н-ролла» в отношениях Украины и США при Байдене

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Украина ждет динамических и драйвовых отношений с Соединенными Штатами при администрации избранного президента Джо Байдена. Об этом заявил глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в четверг, 31 декабря.

По его словам, главными векторами сотрудничества между Киевом и Вашингтоном станут безопасность, реформы и экономика.

— Мы ожидаем рок-н-ролла. Мы хотим очень динамичных и драйвовых отношений с Соединенными Штатами. Америка и Украина являются стратегическими партнерами, — сказал глава МИД Украины в интервью сайту ТСН.ua.

Дмитрий Кулеба отметил, что Украина ожидает также развития отношений в экономической сфере, в частности это инвестиции в страну и торговля на мировых рынках.

Министр добавил, что для него важно, чтобы США воспринимали Украину как «суперважного партнера в Европе», передает РИА Новости.

Ранее Дмитрий Кулеба пригрозил сделать тему Крыма «адской» для России.

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