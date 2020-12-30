Глава украинского МИД пригрозил сделать тему Крыма «адской» для России

Фото: twitter.com/dmytrokuleba

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что тема Крыма скоро станет «адской» для России, а не священной. Такое заявление глава украинского МИД сделал во время интервью в ТСН.

— И мы ее (тему Крыма — прим. «ВМ») такой сделаем. Мы уже много для этого сделали, — пояснил Кулеба.

Он отметил, что скоро настанет день, когда «украинский флаг будет поднят в Симферополе». По его словам, работа в этом направлении уже ведется.

Помимо этого, Кулеба рассказал, что «Крымскую платформу» — саммит, на котором будут обсуждать вопрос «возвращения» Крыма, — уже поддержали другие страны, но какие именно, он не уточнил, передает РИА Новости.

Ранее Кулеба заявил, что Украина окончательно порвала с «русским миром».

Крымский вопрос

Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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