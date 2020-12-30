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Глава украинского МИД пригрозил сделать тему Крыма «адской» для России
Фото: twitter.com/dmytrokuleba

Глава украинского МИД пригрозил сделать тему Крыма «адской» для России

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что тема Крыма скоро станет «адской» для России, а не священной. Такое заявление глава украинского МИД сделал во время интервью в ТСН.

— И мы ее (тему Крыма — прим. «ВМ») такой сделаем. Мы уже много для этого сделали, — пояснил Кулеба.

Он отметил, что скоро настанет день, когда «украинский флаг будет поднят в Симферополе». По его словам, работа в этом направлении уже ведется.

Помимо этого, Кулеба рассказал, что «Крымскую платформу» — саммит, на котором будут обсуждать вопрос «возвращения» Крыма, — уже поддержали другие страны, но какие именно, он не уточнил, передает РИА Новости.

Ранее Кулеба заявил, что Украина окончательно порвала с «русским миром».

Крымский вопрос

Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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