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Украина окончательно порвала с «русским миром» и будет развиваться как часть Запада, заявил министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба.

Он подчеркнул, что Киев пойдет по другой, европейской тропе, но при этом не откажется от двух фундаментальных вещей — Крыма и Донбасса.

— Украина продолжит свой путь как европейская страна, как часть Запада, так как ее разрыв с «русским миром» окончателен, — отметил глава МИД Украины в интервью Internationale Politik.

Кулеба добавил, что считает все остальное вопросом времени и дипломатии.

Крымский вопрос

Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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