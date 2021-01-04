Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Не стоит жить неудобно»: Лолита рассказала о секретах красивого селфи
Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya

«Не стоит жить неудобно»: Лолита рассказала о секретах красивого селфи

Анастасия Волоснова

Звезды

Певица Лолита Милявская выложила в свой Instagram-аккаунт пляжное видео, в котором поделилась секретами удачного селфи.

Лолита рассказала поклонникам о том, что по приезде на море ей сразу же хочется делать красивые селфи. Певица поделилась лайфхаками, которые она использует для того, чтобы фигура в купальнике на снимке смотрелась отлично.

Певица показала на видео, как стоит поднять голову, чтобы стала видна шея без лишних складок. Поворот головы поможет сгладить овал лица и большой нос. Однако артистка заметила, что подобные ухищрения усложняют жизнь.

— Не стоит жить неудобно даже ради хорошего ракурса селфи, — заключила Лолита.

Подписчики поддержали мнение Лолиты и заметили в комментариях, что она выглядит шикарно с любого ракурса.

«Не переживай, Лолиточка! У тебя все отлично с внешностью! Отдыхай и наслаждайся теплом!»; «Благодарю за естественность и бомбическое чувство юмора»; «Лолита, вы лучшая и мегапозитивная»; «Какие красивые у вас ноги — на любых фотографиях», — написали фанаты под видео.

Читайте также: «Просто красотка»: Ольга Бузова поделилась пляжным снимком в коротком топе

Лолита МилявскаяИнстаграмСелфи
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Пощады не будет: чем запомнился россиянам 2020 год

Олег Сыров
Олег Сыров

Бес Мороз: странный дед из царства мертвых

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Наука-2021: от беспилотников до суперменов

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Экономика-2021: рост или падение

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жаль, что забыть тебя не получится

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Обмани меня, если сможешь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ипполит или Женя — не знаешь, кто хуже

Все мнения
О проекте