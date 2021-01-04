«Не стоит жить неудобно»: Лолита рассказала о секретах красивого селфи

Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya

Певица Лолита Милявская выложила в свой Instagram-аккаунт пляжное видео, в котором поделилась секретами удачного селфи.

Лолита рассказала поклонникам о том, что по приезде на море ей сразу же хочется делать красивые селфи. Певица поделилась лайфхаками, которые она использует для того, чтобы фигура в купальнике на снимке смотрелась отлично.

Певица показала на видео, как стоит поднять голову, чтобы стала видна шея без лишних складок. Поворот головы поможет сгладить овал лица и большой нос. Однако артистка заметила, что подобные ухищрения усложняют жизнь.

— Не стоит жить неудобно даже ради хорошего ракурса селфи, — заключила Лолита.

Подписчики поддержали мнение Лолиты и заметили в комментариях, что она выглядит шикарно с любого ракурса.

«Не переживай, Лолиточка! У тебя все отлично с внешностью! Отдыхай и наслаждайся теплом!»; «Благодарю за естественность и бомбическое чувство юмора»; «Лолита, вы лучшая и мегапозитивная»; «Какие красивые у вас ноги — на любых фотографиях», — написали фанаты под видео.

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