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Православные христиане 5 января вспоминают святого Феодула и Преподобного Нифонта. На Федула категорически запрещалось шить или подшивать подол. Люди верили, что человек проживет меньше, чем ему отведено.

Приметы гласили, что в этот день нельзя никого бить, иначе агрессор серьезно заболеет. Не стоит в этот день работать с острыми предметами. Даже в наши дни люди переносят операции на другую дату, считая, что весь год могут провести в болезнях.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Что опасно для здоровья 5 января

Приметы погоды гласили, что если в этот день сильный ветер дует или идет снег, то июль будет холодным и дождливым.

5 января отмечается Международный разгрузочный день. Людей призывают отказаться от застолий и пересмотреть рацион в пользу снижения калорий. В этот же день свой праздник отмечают бойскауты.

В этот день 290 лет назад в Москве впервые зажглись уличные фонари. Они были масляными и зажигались с 1 сентября по 1 мая, 18 ночей в месяц, когда на небе не светила луна. 88 лет назад в Сан-Франциско началось строительство моста над проливом «Золотые ворота».

В этот день родились писатель Умберто Эко, аниматор Хаяо Миядзаки, музыкант Мэрилин Мэнсон, актер Брэдли Купер.

Именины отмечают Иван, Павел, Василий, Наум.

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