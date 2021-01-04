Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Автоэксперт рассказал, что делать, если в автомобиль попал фейерверк
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Автоэксперт рассказал, что делать, если в автомобиль попал фейерверк

Елена Плешивцева

Общество

Автоюрист Лев Воропаев рассказал, что делать, если в автомобиль попал фейерверк и повредил транспортное средство.

— Нужно вызывать сотрудников полиции и фиксировать факт причинения ущерба автомобилю. Именно полицию: ППС или участкового, если он будет работать в праздники. Также нужно собрать доказательства того, что ущерб причинил именно фейерверк, и найти того, кто непосредственно причинил ущерб, — пояснил Воропаев.

Эксперт уточнил, что необходимо проверить видеокамеры на придомовой территории, просмотреть видеорегистратор или найти свидетелей салюта и причинения повреждений вашей машине. После этого придется подавать в суд. Если машина застрахована по каско, то возмещение ущерба будет произведено по страховке, пишет «Москва 24».

Читайте также: Москвичам напомнили о запрете запуска фейерверков на природных территориях

Салютавтомобилейсовет эксперта
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Пощады не будет: чем запомнился россиянам 2020 год

Олег Сыров
Олег Сыров

Бес Мороз: странный дед из царства мертвых

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Наука-2021: от беспилотников до суперменов

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Экономика-2021: рост или падение

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жаль, что забыть тебя не получится

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Обмани меня, если сможешь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ипполит или Женя — не знаешь, кто хуже

Все мнения
О проекте