Автоэксперт рассказал, что делать, если в автомобиль попал фейерверк

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Автоюрист Лев Воропаев рассказал, что делать, если в автомобиль попал фейерверк и повредил транспортное средство.

— Нужно вызывать сотрудников полиции и фиксировать факт причинения ущерба автомобилю. Именно полицию: ППС или участкового, если он будет работать в праздники. Также нужно собрать доказательства того, что ущерб причинил именно фейерверк, и найти того, кто непосредственно причинил ущерб, — пояснил Воропаев.

Эксперт уточнил, что необходимо проверить видеокамеры на придомовой территории, просмотреть видеорегистратор или найти свидетелей салюта и причинения повреждений вашей машине. После этого придется подавать в суд. Если машина застрахована по каско, то возмещение ущерба будет произведено по страховке, пишет «Москва 24».

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