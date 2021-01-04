Следы радужной пленки на Москве-реке были ликвидированы

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

На Москве-реке были ликвидированы следы радужной пленки. Об этом рассказали в пресс-службе ГУП «Мосводосток».

Специалисты Мосводостока устранили масляную пленку с водной поверхности Москвы-реки в районе Гончарной набережной.

— Водная гладь была обработана специальным сорбентом, разлагающим загрязнения, с борта судна ГУП «Мосводосток», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

В пресс-службе добавили, что специалисты уже ищут источник загрязняющих веществ, которые поступали в Москву-реку.

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