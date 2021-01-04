Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Следы радужной пленки на Москве-реке были ликвидированы
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Следы радужной пленки на Москве-реке были ликвидированы

Анастасия Волоснова

Город

На Москве-реке были ликвидированы следы радужной пленки. Об этом рассказали в пресс-службе ГУП «Мосводосток».

Специалисты Мосводостока устранили масляную пленку с водной поверхности Москвы-реки в районе Гончарной набережной.

— Водная гладь была обработана специальным сорбентом, разлагающим загрязнения, с борта судна ГУП «Мосводосток», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

В пресс-службе добавили, что специалисты уже ищут источник загрязняющих веществ, которые поступали в Москву-реку.

Читайте также: Ил со дна Яузы убирают и используют как вторсырье

загрязнение водыМосква-рекаэкология
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Пощады не будет: чем запомнился россиянам 2020 год

Олег Сыров
Олег Сыров

Бес Мороз: странный дед из царства мертвых

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Наука-2021: от беспилотников до суперменов

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Экономика-2021: рост или падение

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жаль, что забыть тебя не получится

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Обмани меня, если сможешь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ипполит или Женя — не знаешь, кто хуже

Все мнения
О проекте