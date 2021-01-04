Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Семь парковок со шлагбаумом в Москве заработают по новым тарифам с 5 января
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Семь парковок со шлагбаумом в Москве заработают по новым тарифам с 5 января

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Большая Тульская улица, 10с5 Карта всех событий

Семь парковок со шлагбаумом в Москве заработают по новым тарифам с 5 января. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

На юге и востоке Москвы цена четырех паркингов снизится до 50 рублей в час в течение первых двух часов, а далее — бесплатно до окончания суток. Речь идет о парковках № 9059 (Большая Тульская улица, дом 10, строение 5), № 9043, 9044, 9060 (Щелковское шоссе, дом 100, участки 1, 2 и 3).

Из-за высокой загруженности тарифы также изменятся в центре столицы. Новые тарифы будут действовать на парковках со шлагбаумом № 9005 и № 9034, а также в паркинге № 9049.

Читайте также: Столичные парковки сделают бесплатными на 72 дня в 2021 году

тарифМосквапарковка
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Пощады не будет: чем запомнился россиянам 2020 год

Олег Сыров
Олег Сыров

Бес Мороз: странный дед из царства мертвых

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Наука-2021: от беспилотников до суперменов

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Экономика-2021: рост или падение

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жаль, что забыть тебя не получится

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Обмани меня, если сможешь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ипполит или Женя — не знаешь, кто хуже

Все мнения
О проекте