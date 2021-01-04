Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Большая Тульская улица, 10с5 Карта всех событий

Семь парковок со шлагбаумом в Москве заработают по новым тарифам с 5 января. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

На юге и востоке Москвы цена четырех паркингов снизится до 50 рублей в час в течение первых двух часов, а далее — бесплатно до окончания суток. Речь идет о парковках № 9059 (Большая Тульская улица, дом 10, строение 5), № 9043, 9044, 9060 (Щелковское шоссе, дом 100, участки 1, 2 и 3).

Из-за высокой загруженности тарифы также изменятся в центре столицы. Новые тарифы будут действовать на парковках со шлагбаумом № 9005 и № 9034, а также в паркинге № 9049.

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