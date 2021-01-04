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Более 360 тысяч человек умерли от COVID-19 в США за время пандемии
Фото: flickr.com / Kārlis Dambrāns

Более 360 тысяч человек умерли от COVID-19 в США за время пандемии

Кирилл Николаев

В мире

Число летальных исходов от коронавирусной инфекции в США составляет 360 088. Об этом свидетельствуют данные ресурса Worldometer.

Отмечается, что за сутки от коронавируса умерли 1384 пациента. Суточный прирост заболевания коронавирусом в США составил 208 942 случая. Общее число случаев коронавируса в Штатах достигло 21 115 036.

Количество выздоровевших от коронавирусной инфекции в США превысило 12 338 000 человек.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

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