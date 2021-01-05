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Два человека погибли при пожаре на юге Москвы
Фото: twitter.com/emercom_press

Два человека погибли при пожаре на юге Москвы

Татьяна Плотникова

Происшествия
Россия, Москва, Булатниковская улица, 5к1 Карта всех событий

В результате возгорания в жилом доме на юге Москвы погибли два человека, один из них — ребенок. Об этом рассказали в столичных экстренных службах.

Пожар произошел в девятиэтажном доме по адресу Булатниковская улица, дом 5, корпус 1. Огонь охватил площадь 50 квадратных метров, сообщает РИА Новости.

Ранее поступали сообщения о четырех пострадавших. При этом пожарные спасли из горевшего дома шесть человек. К настоящему времени возгорание потушено.

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