Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Московский ХК «Динамо» прервал победную серию в КХЛ
Фото: twitter.com/dynamo_ru

Московский ХК «Динамо» прервал победную серию в КХЛ

Татьяна Плотникова

Спорт

Московский хоккейный клуб «Динамо» прервал свою беспроигрышную серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, уступив одноименному клубу из Риги.

Встреча на ледовой арене рижского «Динамо» завершилась победой хозяев со счетом 5:4. В составе победителей шайбы забросили Мартиньш Дзиеркалс (18-я минута), Робертс Букартс (28, 52), Джей Си Лайпон (35) и Рихард Букартс (52). За московское «Динамо» голы забили проигравших отличились Дмитрий Яшкин (15), Олег Зайцев (18), Андрей Сергеев (43) и Илья Шипов (54).

Поражение в Риге прервало трехматчевую победную серию москвичей. В частности, ранее «Динамо» обыграло в столичном дерби «Спартак» со счетом 6:0 (4:0, 2:0, 0:0).

В настоящее время клуб занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции с 54 очками. 6 января столичное «Динамо» на выезде сыграет против казанского «Ак Барса».

Читайте также: Молодежная сборная России по хоккею сыграет с Канадой в полуфинале чемпионата мира

хоккейКХЛХК «Динамо» (Москва)
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Пощады не будет: чем запомнился россиянам 2020 год

Олег Сыров
Олег Сыров

Бес Мороз: странный дед из царства мертвых

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Наука-2021: от беспилотников до суперменов

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Экономика-2021: рост или падение

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жаль, что забыть тебя не получится

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Обмани меня, если сможешь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ипполит или Женя — не знаешь, кто хуже

Все мнения
О проекте