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Психолог перечислил признаки патологической зависимости от смартфона
Фото: freepik.com

Психолог перечислил признаки патологической зависимости от смартфона

Татьяна Плотникова

Общество

Психолог Дмитрий Синарев рассказал, по каким признакам можно определить, не перешла ли потребность человека в использовании смартфона в патологическую зависимость.

Как указал эксперт, даже человек без профессиональной психологической подготовки сможет заметить «неразрывный контакт» с гаджетом, который демонстрируют зависимые люди: они стремятся всегда держать его в руках или положить рядом с собой на видное место.

Зачастую люди, зависящие от смартфона, полностью на него полагаются, как на некий «мозг». В результате подобный человек допускает множество ошибок при общении через гаджет на интернет-ресурсах, так как не утруждает себя перепроверкой написанного.

— Безусловное доверие в передаче своих мыслей также является признаком зависимости, — подчеркнул Синарев.

Специалист также отметил, что в современных реалиях смартфон действительно становится очень нужным инструментом: навигатор подскажет маршрут, шагомер высчитает затраченные калории, а соцсети оповестят о мыслях и настроении знакомых.

При этом программное обеспечение устройства вписывается в наше сознание, предлагая определенную модель мышления, начиная от логических алгоритмов и заканчивая способом выражения эмоций. В итоге пользователю становится легче обозначить и передать свое отношение к чему-либо с помощью символов, смайлов.

— При этом главная опасность этих тенденций в том, что мы становимся программируемы и, как следствие, управляемы, — предупредил Синарев в интервью агентству «Прайм».

Ранее врач объяснил, как обезопасить себя от вредного излучения смартфона.

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