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Туристический поезд начнет ходить из Москвы в усадьбы Деда Мороза и Снегурочки
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Туристический поезд начнет ходить из Москвы в усадьбы Деда Мороза и Снегурочки

Татьяна Плотникова

Транспорт

Специальный туристический поезд выходного дня начнет ходить из Москвы в зимние вотчины Деда Мороза и Снегурочки — Великий Устюг и Кострому.

Как сообщает пресс-служба Московской железной дороги, поезд № 934/933 Москва — Великий Устюг — Кострома — Москва будет курсировать с 29 января по 28 марта 2021 года по определенным дням. Расписание маршрута составлено так, чтобы туристы имели возможность приезжать в Великий Устюг и Кострому по утрам, день посвящать прогулкам и экскурсиям в городе, а ночь проводить в поезде.

В составе поезда имеются плацкартные, купейные и спальные вагоны, а также вагон-ресторан. В поезде предприняты противоэпидемические меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Пассажиров настоятельно просят использовать средства индивидуальной защиты, их можно приобрести в вагоне у поездной бригады.

График движения туристического поезда опубликован на официальном сайте МЖД, там же можно приобрести билеты на данный маршрут.

Ранее сообщалось, что в общественном транспорте Москвы усилили меры безопасности в праздничные дни.

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КостромаМоскваДед Мороз
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