В общественном транспорте Москвы усилили меры безопасности в праздничные дни

Фото: АГН «Москва» / Пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

В новогодние праздники на наземном транспорте, в метро и на автовокзалах усилены меры безопасности в столице. Об этом в субботу, 2 января, сообщили в Telegram-калане Департамента транспорта Москвы.

Отмечается, что в вестибюлях и на станциях работают на 20 процентов больше дежурных, правоохранителей и кинологов с собаками. В общественном транспорте в праздничные дни стали чаще проверять оставленные вещи и подозрительные предметы. Также пассажиров могут останавливать в зоне досмотра.

— Пожалуйста, отнеситесь к этим временным неудобствам с пониманием. Нам важно, чтобы ваши новогодние праздники прошли без малейшего происшествия, — говорится в сообщении.

Ранее из-за человека на путях были увеличены интервалы движения поездов на Люблинско-Дмитровской ветке метро.

Читайте также: Названа самая популярная станция метро в 2020 году в Москве