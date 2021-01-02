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В общественном транспорте Москвы усилили меры безопасности в праздничные дни
Фото: АГН «Москва» / Пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

В общественном транспорте Москвы усилили меры безопасности в праздничные дни

Ксения Монахова

Город

В новогодние праздники на наземном транспорте, в метро и на автовокзалах усилены меры безопасности в столице. Об этом в субботу, 2 января, сообщили в Telegram-калане Департамента транспорта Москвы.

Отмечается, что в вестибюлях и на станциях работают на 20 процентов больше дежурных, правоохранителей и кинологов с собаками. В общественном транспорте в праздничные дни стали чаще проверять оставленные вещи и подозрительные предметы. Также пассажиров могут останавливать в зоне досмотра.

— Пожалуйста, отнеситесь к этим временным неудобствам с пониманием. Нам важно, чтобы ваши новогодние праздники прошли без малейшего происшествия, — говорится в сообщении.

Ранее из-за человека на путях были увеличены интервалы движения поездов на Люблинско-Дмитровской ветке метро.

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