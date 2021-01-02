Движение поездов на салатовой ветке метро введено в график после инцидента с человеком на путях

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

На центральном участке Люблинско-Дмитровской линии движение поездов вводится в график. Об этом в субботу, 2 января, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Сообщается, что из-за человека на путях были увеличены интервалы движения поездов на Люблинско-Дмитровской ветке метро.

— Пожалуйста, будьте осторожны и соблюдайте правила пользования метро, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что станция метро «Комсомольская» Кольцевой линии оказалась самой популярной среди пассажиров в 2020 году в Москве.

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