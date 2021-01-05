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Молодежная сборная России по хоккею проиграла Канаде в полуфинале чемпионата мира
Фото: twitter.com/russiahockey

Молодежная сборная России по хоккею проиграла Канаде в полуфинале чемпионата мира

Татьяна Плотникова

Спорт

Сборная России по хоккею потерпела поражение в полуфинале молодежного чемпионата мира. Матч с командой Канады завершился победой соперников со счетом 5:0.

В первом периоде российские хоккеисты пропустили три безответные шайбы. Отличились Алекс Ньюхук (первая минута встречи), Коннор Макмайкл (11-я минута) и Коул Перфетти (16-я минута).

Во втором периоде на 25-й минуте еще одну шайбу в ворота сборной России отправил Брейден Шнайдер. Нападающий россиян Михаил Абрамов поразил ворота противника, однако арбитры усмотрели офсайд, гол не был засчитан.

В третьем периоде канадцы довели счет до 5:0, отметился Дилан Козенс.

В матче за третье место молодежного чемпионата мира по хоккею россияне встретятся либо со сборной США, либо с национальной командой Финляндии — в зависимости от исхода второго полуфинала турнира.

Читайте также: Молодежная сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею

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