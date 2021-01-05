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«Могло случиться ужасное»: Лолита рассказала, как солист Rammstein спас ей жизнь
Лолита / Фото: пресс-служба Пятого канала

«Могло случиться ужасное»: Лолита рассказала, как солист Rammstein спас ей жизнь

Юлия Ямпольская

Звезды

Певица Лолита Милявская рассказала, как солист музыкальной группы Rammstein Тилль Линдеманн спас ей жизнь. По словам исполнительницы, она встретила его в Дубае.

Они вместе прогуливались на яхте, где Линдеманн заявил Лолите, что однажды спас ее в 2019 году на фестивале «Жара». Там знаменитости отмечали знакомство, после чего певица решила отдохнуть в бассейне. Исполнительница поплыла в сторону бортика, где стояла музыкальная аппаратура. Линдеманн вовремя подбежал к ней и рекомендовал плыть в другую сторону.

— Только теперь понимаю, что там было высокое напряжение, а я вся мокрая. И могло случиться ужасное, не будь моего друга рядом, — цитирует Милявскую «Дни.ру».

Ранее Лолита выложила в свой Instagram-аккаунт пляжное видео, в котором поделилась секретами удачного селфи.

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