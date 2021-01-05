«Могло случиться ужасное»: Лолита рассказала, как солист Rammstein спас ей жизнь

Лолита / Фото: пресс-служба Пятого канала

Певица Лолита Милявская рассказала, как солист музыкальной группы Rammstein Тилль Линдеманн спас ей жизнь. По словам исполнительницы, она встретила его в Дубае.

Они вместе прогуливались на яхте, где Линдеманн заявил Лолите, что однажды спас ее в 2019 году на фестивале «Жара». Там знаменитости отмечали знакомство, после чего певица решила отдохнуть в бассейне. Исполнительница поплыла в сторону бортика, где стояла музыкальная аппаратура. Линдеманн вовремя подбежал к ней и рекомендовал плыть в другую сторону.

— Только теперь понимаю, что там было высокое напряжение, а я вся мокрая. И могло случиться ужасное, не будь моего друга рядом, — цитирует Милявскую «Дни.ру».

Ранее Лолита выложила в свой Instagram-аккаунт пляжное видео, в котором поделилась секретами удачного селфи.

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