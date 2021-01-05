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Еще 4942 новых случая коронавируса выявили в Москве за последние сутки
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Еще 4942 новых случая коронавируса выявили в Москве за последние сутки

Анастасия Волоснова

Здоровье

За последние 24 часа в Москве зафиксировали 4842 новых случая коронавируса. Об этом во вторник, 5 января, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации за коронавирусом в Telegram-канале.

Всего в стране выявили 24 246 новых пациентов с COVID-19. Среди них у 11,8 процента заболевших отсутствовали клинические проявления болезни.

Еще 4942 новых случая коронавируса выявили в Москве за последние суткиФото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего пациентов с COVID-19 зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

За сутки от коронавируса в России скончались 518 человек и вылечилось 22 632 человека.

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