Самую крупную школу в Новой Москве планируют построить в Троицке

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Троицк получит школу на 2,1 тысячи учеников. Ее строительство начнется в этом году. Как рассказал глава департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин, это будет самая крупная школа не только в наукограде, но и во всей Новой Москве. Она также войдет в число школ-гигантов российской столицы.

— Количество и размеры новых объектов рассчитываются исходя из потребностей конкретного района, — пояснил он необходимость возведения крупного образовательного объекта.

Владимир Жидкин подчеркнул, что создание социальных объектов в Новой Москве — приоритет городских властей.

— Мы придерживаемся комплексного развития территорий, — добавил он.

Руководитель городского департамента напомнил, что с момента присоединения в новых округах построено 19 школ и 51 детский сад.

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