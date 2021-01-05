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Названы самые востребованные профессии в Москве в 2021 году
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Названы самые востребованные профессии в Москве в 2021 году

Юлия Ямпольская

Город

Курьеры, специалисты онлайн-продаж и работающие в сфере IT будут востребованы на рынке труда в Москве в 2021 году. Об этом во вторник, 5 января, сообщает пресс-служба столичного департамента труда и социальной защиты населения.

— Многие компании автоматизируют бизнес-процессы и оптимизируют работу сотрудников, заменяя их труд цифровыми решениями, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Так, увеличился спрос на программистов, аналитиков, системных администраторов и разработчиков мобильных сервисов, передает агентство городских новостей «Москва».

Также востребованными будут специалисты ЖКХ и строительной отрасли, заключили эксперты.

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