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ВНИИ труда оценил перспективу отмирания профессий из-за роботизации
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

ВНИИ труда оценил перспективу отмирания профессий из-за роботизации

Татьяна Плотникова

Рынок труда

Директор по развитию систем профессиональных квалификаций ВНИИ труда Ирина Волошина рассказала, к каким последствиям на рынке труда в дальнейшем приведет роботизация и автоматизация.

По словам эксперта, внедрение информационно-коммуникационных технологий вкупе с роботизацией и автоматизацией приведут к тому, что отдельные профессии станут редкими или начнут исчезать. Прежде всего это затронет области, в которых значительный объем работ выполняется на основе технологий и искусственного интеллекта: банковская, страховая деятельность, туризм.

Волошина отметила, что эта тенденция коснется также специалистов среднего звена, труд которых связан с вводом и обработкой информации — в частности, администраторов и офис-менеджеров, поскольку технологии обрабатывают большие массивы информации быстрее и эффективнее, чем человек.

Хотя автоматизация постепенно затрагивает рутинные наборы функций, как у продавцов-кассиров, охранников, контролеров, в настоящее время профессии и продавца, и охранника остаются в числе наиболее массовых и востребованных.

В целом процесс отмирания и исчезновения каких-либо профессий требует времени, однако есть много профессий, к носителям которых сегодня предъявляется совсем другой набор требований по сравнению с тем, что было вчера, рассказала Волошина в интервью агентству «Прайм».

Ранее россияне назвали самую благородную, по их мнению, профессию 2020 года.

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роботизацияавтоматизация производстваВНИИ труда
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