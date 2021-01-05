Многофункциональный комплекс со спортивными объектами появится на севере столицы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Ленинградское шоссе, 45с1 Карта всех событий

Многофункциональный комплекс со спортивными объектами будет построен в Головинском районе столицы. Об этом сообщила пресс-служба Комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

Проект одобрила градостроительно-земельная комиссия города Москвы, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным. Работы будут проходить по адресу Ленинградское шоссе, владение 45–47.

Общая площадь земельного участка составляет 0,67 гектара. На шесть лет он будет передан в аренду для строительства офисно-гостиничного комплекса со спортивными объектами, рассказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Площадь будущего комплекса составит 18 тысяч квадратных метров.

Читайте также: Самую крупную школу в Новой Москве планируют построить в Троицке