Две новые поликлиники построят в Новой Москве в 2021 году

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В 2021 году в Новой Москве построят две новые поликлиники. Об этом сообщил глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

По его словам, поликлиники откроют в Троицком и Новомосковском округах.

— Помимо этого, мы ожидаем ввод второй очереди больницы в Коммунарке, — добавил Жидкин.

Глава департамента отметил, что за три года в Новой Москве планируют построить еще 17 медицинских объектов.

За восемь предыдущих лет здесь было открыто 14 объектов здравоохранения, самым крупным из которых стала больница в Коммунарке.

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